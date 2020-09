Spurek do Kaczyńskiego: ,,Panie Prezesie … dziękuję''

Po ogłoszeniu przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego projektu nowej ustawy o szerszej ochronie zwierząt, pojawiło się wiele głosów krytycznych jak też chwalących działania tego typu. Projekt ustawy – jak zaznaczył prezes Kaczyński – została przygotowana przez Forum Młodych PiS.

Do tej informacji odniosła się zagorzała przeciwniczka obozu rządzącego i jednocześnie skrajna propagatorka ekologii Sylwia Spurek, która na Twitterze napisała:

- Panie Prezesie, zrobię to już teraz, bo sprawa jest dla mnie bardzo ważna. DZIĘKUJĘ! Jeżeli przegłosujecie „piątkę dla zwierząt”, to PiS zrobi historyczny, milowy krok dla ich ochrony. Chcę wierzyć, że to nie są plotki, że Pan naprawdę jest po stronie zwierząt.

