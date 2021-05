sprostowanie

W materiale „Młoda aktywistka chciała zakłócić modlitwę seniorów. To, co wydarzyło się później, musiało zmienić jej myślenie” oraz „Ucałowała stopy aktywistce LGBT. Rozmowa ze staruszką, która skruszyła serca Polaków” opublikowanym na stronie internetowej pod adresem https://www.fronda.pl/a/mloda-aktywistka-chciala-zaklocic-modlitwe-seniorow-to-co-wydarzylo-sie-pozniej-musialo-zmienic-jej-myslenie,160831.html oraz https://www.fronda.pl/a/ucalowala-stopy-aktywistce-lgbt-rozmowa-ze-staruszka-ktora-skruszyla-serca-polakow,161131.html podano P.T. Czytelnikom nieprawdziwe informacje na temat zdarzeń mających miejsce pod siedzibą Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2021 r. w związku z odbywającym się w sądzie procesem karnym przeciwko Tadeuszowi Rydzykowi, Jerzemu Królowi i Lidii Kochankowicz-Mańk. Nieprawdą jest, że osoba określona w tym materiale jako „homoseksualna aktywistka” została przez jedną z uczestniczek manifestacji pocałowana w stopy, bowiem uczestniczka manifestacji ucałowała ziemię obok stojące osoby, a nie jej stopy. Nieprawdę jest, że osoba określona jako „homoseksualna aktywistka” jak to ujęto w materiale: „nie miała pokojowych zamiarów, próbował ich (tj. uczestników manifestacji) podburzyć, zdenerwować, wyprowadzić z równowago, przyszła by naśmiewać się ze starszych modlących się ludzi”. Wreszcie nieprawdą jest, iż osoba określona jako „homoseksualna aktywistka” jest osobą homoseksualną.