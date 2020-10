Spółki skarbu państwa zbudują kolejne szpitale tymczasowe. Znamy szczegóły

„Przyrosty dzienne powodują, że służba zdrowia, która jest teraz na skraju wytrzymałości, jeżeli nie wprowadzimy nadzwyczajnych rozwiązań, może w ogóle ulec pod ciężarem napływu chorych” – alarmuje szef KPRM Michał Dworczyk.

Jak zaznaczył w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24:

„Sytuacja jest bardzo poważna, z czego chyba nie wszyscy sobie zdają sprawę”.

Dworczyk dodał, że premier podpisał już 6 decyzji administracyjnych, które zobowiązują duże spółki Skarbu Państwa lub takie, w których ma on większościowy udział, do budowy następnych szpitali tymczasowych. Łącznie ma być to ponad 3000 miejsc dla pacjentów chorych na Covid-19.

Mówiąc o szpitalu na Stadionie Narodowym dodał:

„Najprawdopodobniej w weekend szpital uzyska gotowość do przyjmowania pacjentów. Pierwsze 300 łóżek to nie jest koniec budowy, za tydzień przekazujemy kolejne 200 łóżek, w kolejnym etapie 700 łóżek”.

