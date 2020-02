Sondaż zaufania Onetu: Andrzej Duda liderem, Kidawa-Błońska gorzej niż Grodzki

Elektor 18.2.20 19:08

Skąd oni biorą tych respondentów? Jak ktoś może ufać Dudzie, Morawieckiemu itd.? To są osobnicy podwyższający nam podatki, podwyższający haracze na rzecz Państwa - Molocha. Utrudniający nam życie co chwilę kolejnymi rzeczami. Nawet do cukru w napojach się przyp....lili. Ci ludzie to szkodniki, zdrajcy! jak można ufać komuś kto nas okrada? No jak? To chore jest. Tych z tzw. opozycji to szkoda komentować, każdy wie jak sobie radzili przez 8 lat u koryta, choć i tak lepiej to wyglądało niż obecnie.

Jeśli to są prawdziwe wyniki losowo wybranych opinii Polaków to jest Dramat przez duże D jak Duda albo wiadomo co.

No chyba że standardowe oszustwo pisowców.