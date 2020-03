Sondaż wPolityce.pl: PAD wygrywa

matis89 10.3.20 18:19

Z Bosakiem Duda miałby wsparcie od lewaków, PO i jej wyborców. Powtarza się sytuacja z Komorowskim kiedy to PO nie chciała wygrać i Komorowski robił wszystko co mógł by przegrać z Dudą. Teraz Kida i PO też robią wszystko co mogą by przegrać z Dudą. W zamian od swoich bratanków z PISu PO dalej utrzymuje status nietykalności i możliwość prowadzenia polityki zagranicznej państwa z pozycji opozycji, a reszta lewactwa będzie mogła dalej sodomsko seksualizować dzieci w szkołach. Doskonały układ bratanków z PIS i PO którzy tylko udają że się kłócą by nic nie zrobić.