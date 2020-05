Sondaż: W drugiej turze Andrzej Duda wygrywa ze wszystkimi

Oby koszmar rządów PO nie wrócił więcej 30.5.20 10:36

Trzaskowski jest ogromnym zagrożeniem dla Polski i dla polskiej gospodarki. Nie trzeba go atakować tylko mówić o nim prawdę.



On sam zapowiedział już niszczenie miejsc pracy przy CPK, w górnictwie.

On sam zapowiedział że zablokuje rozwój Elbląga przez zablkowanie zgodnie z wolą Rosji, przekopu Mierzei.

To człowiek Sorosa, członek grupy Bilderberg, przeciwnik Kościoła siewca demoralizacji w tym edukacji seksualnej dzieci - to on wspiera zalecenia WHO dotyczące samogwałtu dzieci.

To straszny człowiek.