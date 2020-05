Sondaż. Rafał Trzaskowski dogania Andrzeja Dudę

n 27.5.20 20:24

No tak, nie ma to jak Brauniątka. Z kim to Korwin wraz z Bosakiem miał jakby co robić mariaż? Potem p. Nitras potwierdził te bliskie związki...



A wirus mutuje, mutuje. Nawet jest takie proroctwo rodem z Włoch, że jesienią będzie znacznie "ciekawiej" niż obecnie. A "najlepsze" jest to, że doniesienia ze świata medycyny wskazują na to, iż proroctwo się wypełnia. Wy od Boska chcielibyście aby u nas było jak w Rosji albo w Brazylii. Ciekawe, że nie chcecie aby było u nas jak w Japonii... Co to tam mówił p. Bolsonaro? Ano zupełnie jak Brauniątka: nic nie ma. W Szwecji też już rozdęta bańka bohatyrstwa pękła i skamlą tam, że mogli się pomylić...