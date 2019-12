Sondaż: Polacy ZDECYDOWANIE popierają restrykcje ws. pornografii

Z badania przeprowadzonego dla portalu wpolityce.pl wynika, że lwia część Polaków zdecydowanie popiera ograniczenie dzieciom i młodzieży dostępu do pornografii.

Na pytanie: "Czy popiera Pan/Pani ograniczenie dostępu dzieci i młodzieży do pornografii w internecie poprzez skuteczną weryfikację wieku przy wchodzeniu na tego typu serwisy internetowe?"

aż 63 proc. ankietowanych odparło "zdecydowanie tak", a dalszych 18 proc. "raczej tak". 10 proc. osób - co to za ludzie? - było ograniczeniom zdecydowanie przeciwnych, a 5 proc. "raczej" przeciwnych. 9 proc. pytanych nie wiedziało, co o sprawie myśleć.