Sondaż: Polacy chcą dymisji Banasia

Badanie przeprowadzone zostało dla RMF FM oraz „Dziennika Gazety Prawnej” i rozwiewa wszelkie wątpliwości co do społecznej oceny zamieszania wokół szefa NIK. Aż 73,2 proc. badanych odpowiedziało, że Banaś powinien podać się do dymisji.

Polaków zapytano również, czy wobec braku decyzji szefa NIK polski Sejm powinien zmienić prawo, aby można go było odwołać. Tutaj nie mieliśmy już do czynienia z tak dużą zgodnością co do oceny sytuacji. Tylko 32,4 proc. Polaków odpowiedziało twierdząco, 14 proc. nie ma jednoznacznej opinii. Aż 50,2 proc. badanych uważa z klei, że prawa nie powinno się zmieniać pod jedną osobę.