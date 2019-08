Sondaż: Polacy boją się powrotu Platformy do władzy

Miażdżący sondaż dla Platformy Obywatelskiej. W badaniu przeprowadzonym przez IBRiS aż 43,8 proc. Polaków odpowiedziało, że obawia się powrotu PO do władzy i nie wybaczyło jej rządów.

Sondaż przeprowadzony został dla „Faktu”. W badaniu tym padło pytanie o to, jakie uczucia wzbudza w nich prognoza następnej kadencji PiS. Okazało się, że „zdecydowanie lęk” odczuwa 31,6 proc. badanych, 10,8 proc. odpowiada „raczej lęk”. Łącznie więc chodzi o 42,4 proc. badanych.

To ogromny cios dla narracji Platformy totalnej biorąc pod uwagę fakt, że od 4 lat to nie ona rządzi krajem, a wokół rządów PiS rozkręca się istną histerię.

Jeśli chodzi o perspektywę dalszych rządów PiS, to „raczej spokój” odczuwa 23,2 proc., a 19,1 proc. odpowiada, że „zdecydowanie spokój”.

Jeśli chodzi o PO – 24,1 proc. odczuwa „raczej lęk”, 19,7 proc. „zdecydowanie lęk”. 19,5 proc. odczuwa „raczej spokój”, 11,6 proc. „zdecydowanie spokój”, 23 proc. badanych jest to obojętne.

Co zaskakujące, wśród rolników aż 100 proc. odpowiedziało, że obawia się rządów PO. Obawia się też 46 proc. emerytów i 40 proc. gospodyń domowych. Jeśli chodzi o rządy PiS, to najbardziej - 72 proc. - obawiają się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wśród emerytów jest to 37 proc., wśród rolników tylko 4 proc.