Sondaż: Ogromna przewaga PiS, Lewica traci

Maria Blaszczyk 17.1.20 17:13

Taaaak..

Pracownica CBA wyprowadziła z firmy kilka milionów.

Ostatnio mieliśmy okazję wysłuchać fajnych nagrań w sprawie pana Chrzanowskiego, co to za 40 milionów gotów był ochronić bank przed planem Zdzisława.

SKOKi wciąż działają i wciąż przynoszą straty, wszyscy zrzucają się na ich ratowanie, a pan Bierecki cieszy cię swoimi 65 milionami zarobionymi na tym interesie.

Pan senator K. wraz z małym kogucikiem trafili do aresztu...



A ludowi się to podoba.



https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/afera-w-cba-pracownica-tej-instytucji-wyprowadzila-z-niej-miliony-zl/tqwzp6s.amp?fbclid=IwAR0Lb1Lagk0_EIk-h-pj-mw2xhbxjCorJwANb735CbDC9l6FReyx4FR5nvE

https://www.money.pl/sekcja/aferaknf/afera-skok-bierecki-prokuratura,155,0,2424219.html



https://wyborcza.pl/7,75398,25603484,wyborcza-ujawnia-nieznane-nagranie-w-aferze-knf.html



https://www.fronda.pl/a/byly-senator-stanislaw-k-trafil-do-aresztu,139108.html