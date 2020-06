Sondaż. Największe poparcie wśród partii politycznych ma PiS

Pracownia Social Changes przeprowadziła sondaż na zlecenie portalu wPolityce.pl, w którym badała poparcie dla partii politycznych w Polsce. Pokazuje on, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby mieć problemy ze zdobyciem samodzielnej większości w Sejmie. Mimo to, partia rządząca ma zdecydowaną przewagę nad innymi ugrupowaniami.