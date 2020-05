Sondaż: Andrzej Duda bez trudu pokonuje Trzaskowskiego w II turze

Foster 28.5.20 13:49

Wszędzie słyszę w mediach Duda i Duda, że Duda zrobił to i tamto, że Duda dal to i tramto, że jak wybierzemy Dudę na następna kadencję to będziemy żyć w luksusie. Gdzie ja mieszkam ? - czy coś się w tym kraju szykuje ?. Przecież data wyborów jeszcze nie została ogłoszona.