Sommer: Jeżeli Białoruś się rozpadnie, Polska musi zająć Grodno

Zdaniem red. nacz. tygodnika „Najwyższy Czas” Tomasza Sommera, jeżeli w wyniku obecnego kryzysu na Białorusi kraj ten się rozpadnie, to Polska powinna przejąć kontrolę nad Grodnem. Opinię taką dziennikarz wyraził wczoraj za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dla red. Tomasz Sommera czymś oczywistym jest, że w przypadku rozpadu Białorusi, Grodno powinno trafić do Polski:

- „Jest reż zupełnie oczywiste, że Grodno powinno, w przypadku rozpadu Białorusi, trafić do Polski. PiS to wie, ale boi się powiedzieć” – stwierdził publicysta.

Jest reż zupełnie oczywiste, że Grodno powinno, w przypadku rozpadu Białorusi, trafić do Polski. PiS to wie, ale boi się powiedzieć. — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 21, 2020

To jednak nie koniec kontrowersyjnych też głoszonych przez naczelnego „Najwyższego Czasu”. W innym wpisie przekonuje on, że rewolucja na Białorusi to próba „zastąpienia cara Leninem” i wezwał polskiego premiera do odcięcia się od działań „zboczeńców, postsowietów i innych sierakowskich”.

- „Na Białorusi cara zastępują Leninem. Premier Morawiecki powinien jasno odciąć się od działań zboczeńców, postsowietów i innych sierakowskich” – czytamy.

Na Białorusi cara zastępują Leninem. Premier Morawiecki powinien jasno odciąć się od działań zboczeńców, postsowietów i innych sierakowskich. — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 21, 2020

Dzień wcześniej natomiast publicysta przekonywał, że pieniądze wynegocjowane przez premiera Mateusz Morawieckiego na pomoc dla Białorusi będą środkami przeznaczonymi na „lewacke organizacje” i w ten sposób Polska wprowadza tam LGBT:

- „Premier Morawiecki ponoć wystąpił do UE o kilkadziesiąt milionów, które trafią do lewackich organizacji na Białorusi. Czy naprawdę chcemy, żeby LGBT wprowadzała tam Polska?” – napisał.

Premier Morawiecki ponoć wystąpił do UE o kilkadziesiąt milionów, które trafią do lewackich organizacji na Białorusi. Czy naprawdę chcemy, żeby LGBT wprowadzała tam Polska? — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 20, 2020

kak/Twitter