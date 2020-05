SN: kasta nie rezygnuje w walce o wpływy

Urszula 25.5.20 10:38

A hucpą i bezczelnością Kaczyńskiego i Pisdzielców to jesteś zachwycony, no nie?

Te matoły idą po władzę absolutną łamiąc prawo. Idą bo mają poparcie jeszcze głupszych od siebie.

Ale to nie będzie trwać wiecznie.