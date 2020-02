Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 6.2.20 9:48

Porównanie tytułów na różnych portalach dużo mówi o tych co czytają Frądle.

Tylko na frądlu jest taki: "Słynny aktor Kirk Douglas nie żyje"

Wszędzie indziej są takie: "Kirk Douglas nie żyje. Miał 103 lata" , "Zmarł Kirk Douglas - dożył sędziwego wieku", "Kirk Douglas nie żyje"

TYLKO na frądlu trzeba tłumaczyć kim był Kirk Douglas :)))

Jak to dużo mówi o was kochani prawicowi katolicy ....