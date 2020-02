Śledztwo ws. Grodzkiego. CBA przesłuchało już 55 świadków

JS 22.2.20 9:33

P. Grodzkiemu nie wystarczały już regularna wypłata i extrasy w postaci kopert i zamarzyło się mu aby być politykiem, bo tu można więcej zarobić i nie trzeba się babrać w ludzkich wnętrznościach. Droga do dobrze płatnego stanowiska unijnego będzie dla niego bolesna ale jak człowiek nie ma już sumienia, to co złe jest dla niego dobrem i cel uświęca środki. Gdybym był zwykłym człowiekiem, co to wierzy że życie dała mi tzw. matka ewolucja i jest tylko jedno to by mnie tu nie było, nic bym nie pisał i stosował takie jak on zasady.

Ludzie zamiast walczyć o ŻYCIE PRZYSZŁE, WIECZNE walczą o marne i krótkie życie ziemskie i chcą być w tym najlepsi. Nie dziwię się, że Bóg nazwał mądrości życia ziemskiego głupstwem, bo gdybyśmy chociaż na chwilkę ujrzeli jakie życie czeka na nas za horyzontem tzw. śmierci, szukalibyśmy każdej sposobności aby komuś pomóc, kochać innych, dawać im ile byśmy mogli bez oczekiwania na dary dla siebie, nieśli byśmy radość, prawdziwe dobro, chętnie byśmy ofiarowali swój czas innym, dzielili się wiarą w Jezusa-Zbawiciela a reszta zostałaby nam dodana. Tak wyglądałoby Królestwo Niebieskie na ziemi, Królestwo Boże. A co mamy ? Czyje elektroniczno-stalowo-betonowo-plastikowe... królestwo pełne śmieci budujemy ?

Króluj nam Chryste - nie antychryście

Pozdrawiam