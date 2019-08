SLD do likwidacji! Jest wniosek do Sądu Okręgowego

west 8.8.19 11:37

Ciekawe też jak wygląda legalność istnienia i działania partii, które nie potrafią, nie chcą ujawnić źródeł swojego finansowania.

Przecież bez czegoś takiego nie powinno być w ogóle mowy o rejestracji partii. Do tego, każda partia powinna być niezwykle mocno prześwietlana okresowymi kontrolami finansowymi.

Brak transparentnego finansowania partii może przecież być przykrywką do np. prania brudnych pieniędzy. To w prostej linii prowadzi do ukrytego lobbingu. O ile się nie mylę ma to charakter czysto mafijny.

Jakim więc cudem istnieją i działają nadal w Polsce takie partie, które jeszcze próbują i wprowadzają do władz swych posłów ?

Czy nie czas z tym skończyć ?