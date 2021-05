Skandaliczne wpisy wykładowcy UW obrażające katolików i biskupów. Jest zawiadomienie do rektora

Instytut Ordo Iuris złożył do rektora Uniwersytetu Warszawskiego zawiadomienie w sprawie wypowiedzi socjologa dr. hab. Jacka Kochanowskiego. Wykładowca zamieszczał na Twitterze oraz na swojej stronie internetowej wiele obraźliwych i znieważających wpisów, powołując się nieraz na swój autorytet profesora. Socjolog pisał m.in., że „polscy biskupi są idiotami” czy, że będzie „zwalczał katotalibów”. Zdaniem Instytutu Ordo Iuris, uchybia to godności zawodu nauczyciela akademickiego.

– Podkreślamy, że złożone zawiadomienie nie zmierza do tego, aby dr. hab. Jackowi Kochanowskiemu odebrać lub ograniczyć prawo do publicznego wypowiadania się na tematy światopoglądowe i polityczne albo ukarać go za głoszone poglądy. Uważamy jedynie, że od nauczyciela akademickiego, w szczególności profesora, należy wymagać zachowania należytej kultury wypowiedzi i szacunku do oponentów, których w komentarzach dr. hab. Jacka Kochanowskiego trudno się doszukać – komentuje Kamil Smulski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Dr hab. Jacek Kochanowski, wykładający na Uniwersytecie Warszawskim przedmiot „queer studies”, aktywnie komentuje wydarzenia z życia publicznego na Twitterze bądź prywatnej stronie internetowej. Często są to posty obrażające konkretne osoby lub dane grupy osób z którymi się nie zgadza. Ponadto, socjolog w swoich wpisach stawia poważne oskarżenia wobec różnych osób lub grup (także wobec Instytutu Ordo Iuris) bez pokrycia lub też bez rzeczowego uzasadnienia. Nawołuje on do praktyk niemieszczących się w katalogu działań dopuszczalnych w państwie praworządnym. Dr hab. Kochanowski głosi też tezy nieweryfikowalne naukowo (np. ideologiczne) lub będące spornymi w nauce, jako z całą pewnością udowodnione metodami naukowymi. Zdarza się też, że dr hab. Jacek Kochanowski powołuje się przy tym na swój autorytet jako profesora.

W zawiadomieniu Instytut Ordo Iuris przytoczył niektóre wypowiedzi socjologa, takie jak: „płód to nie dziecko. Aborcja to zabieg. Masturbacja to świetna przyjemność. Seks w wiele osób jeszcze lepsza. Polscy biskupi są idiotami. Oto kilka naukowych twierdzeń. Każdego dowiodę”. Dr hab. Kochanowski stwierdził też m.in., że „(…) skończyły się debaty, w tej sprawie skończył się uprzejmy język. Przemoc prawna i płynący za nią ściek mowy nienawiści uprawnia nas do obrony: słownej, a także fizycznej na ulicach (…)”. Wykładowca pisał również: „będę z całym profesorskim majestatem, jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jako przedstawiciel nauki, jako intelektualista zwalczał katotalibów”.

Forma i treść tych wpisów, w opinii Instytutu, przekracza miarę dopuszczalną dla tego, w jaki sposób może wypowiadać się nauczyciel akademicki. Tym samym, stanowią one czyny uchybiające godności zawodu nauczyciela akademickiego, czyli przewinienie dyscyplinarne.





mp/ordoiuris.pl