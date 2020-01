Skandaliczne porównanie Hanny Lis. Sylwester marzeń jak zbrodnia nazistów i sowietów

Samochody przejeżdżały nawet przez Park Miejski. Zabrakło miejsc parkingowych, więc kierowcy, jak zauważał portal, zostawiali auta niemal wszędzie.



Już kilka godzin temu zapełniły się kosze na Krupówkach. Tłumy odwiedzających miasto zostawiali śmieci w przypadkowych miejscach - na murkach, w pojemnikach na psie odchody i wokół koszy.



Na Krupówkach właściciele sklepów zabezpieczyli swoje witryny dyktą w obawie przed ich zniszczeniem. W przeszłości w czasie sylwestrowej zabawy dochodziło do takich incydentów.



Mieszkam na Cyrhli, po sąsiedzku jest przystanek autobusowy, przy którym rokrocznie gromadzą się turyści i w sylwestrową noc odpalają fajerwerki. To, że noc nieprzespana przez hałas to pół biedy. Ale musimy całą rodziną czuwać, bo wszystkie nasze zabudowania są drewniane, pilnujemy żeby nam się dom nie zajął od ogni i iskier. - zaalarmowała "TP" jedna z czytelniczek. To niejedyne miejsce w Zakopanem, gdzie mieszkańcy obawiają się o swoje drewniane domy.





Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha