Skandal! Równi i równiejsi. Najsztub uniewinniony!

Gnostyk 18.11.19 14:40

Widocznie sad uznal ze Najsztub nie spowodowal wypadku. To, ze potracil ta kobiete, to nie jest jeszcze rownoznaczne z tym, ze to byla jego wina. Poniosl odpowiedzialnosc za to, ze jechal bez prawa jazdy, bez ważnych badań technicznych i bez ubezpieczenia OC, ale od zarzutu spowodowania wypadku sad go uniewinnil. Bez dostepu do akt sprawy trudno powiedziec czy sad mial racje czy nie. Jednak nie ma tu zadnego skandalu czy sensacji. Zwyczajnie nie wiecie jak dziala prawo i tyle.