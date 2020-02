Skandal. Policjant skazany za zatrzymanie bojówkarza

Jak informuje założony przez funkcjonariuszy policji na Facebooku profil PMF opisali historie policjanta skazanego za zatrzymanie bojówkarza, który atakował policjantów ochraniających Marsz Powstania Warszawskiego - „nasz kolega na jednym z tryliarda zabezpieczeń wykonywał swoje czynności wg ogranego już schematu. Jedni idą, drudzy im przeszkadzają, Policja legitymuje tych, co przeszkadzają, jednocześnie osłaniając ich przed zamordowaniem przez przeciwników, potem lecą ewentualne wnioski o ukaranie do sądu i do następnego zabezpieczenia. Tym razem jednak jeden z bardziej fanatycznych uczestników zaatakował naszego kolegę, znieważając go i napierając na niego ciałem. Wstępując do Policji, nikt nie odebrał nam prawa do bronienia się przed atakiem werbalnym czy też fizycznym i nawet zostało to usankcjonowane prawnie, to też nasz kolega ogarnął Pana szybko i skutecznie, tak jak warunki zewnętrzne pozwalały. Następnie standardowo sprawa trafiła do sądu i uniewinnienie, bo Pan był wzburzony, a wyzywanie od gestapo było skutkiem wzburzenia. Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Był czas się przyzwyczaić, że za „znieważkę” maksymalna kara to prace społeczne czy tam 1000 zł grzywny i 500 nawiązki, ale przeważnie uniewinnienie. Niestety na tym się nie skończyło. Oskarżony tłumaczył się, że wzburzenie wynikało z faktu uderzenia łokciem w brzuch przez policjanta. Sąd oczywiście dał mu wiarę i stwierdził, że jak tak to wydziela akta do osobnej sprawy PRZECIWKO policjantowi. Niestety dalej zaczyna się koszmar naszego kolegi. Sprawa przechodzi przez prokuraturę jak burza, a w sądzie zapada wyrok: PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ. Kara – 2 miesiące w zawieszeniu na 2 lata i 5-letni zakaz wykonywania zawodu. Za uderzenie w brzuch, które widzicie na filmie. Nie widzicie? No my też nie”.