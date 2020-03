Skandal! Katolicka organizacja charytatywna wspiera kulturę śmierci

ktoś tam 12.3.20 17:35

Rozumiem, że do galerii handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych już nie chodzisz czy do innych miejsc publicznych? Komunikacja miejska czy międzymiastowa też won? Nie używasz też banknotów, bo zgodnie z tym co tam w WHO powiedziano to na banknotach osadza się brud czyli bakterie, wirusy też.