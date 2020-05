SKANDAL! 4 mln zł z Warszawy na skrajnie radykalne LGBT i lewactwo

antymarksista 29.5.20 21:32

W okresie rozbiorów Polski zaborcy chcąc zapanować nad społeczeństwem rozpijali je. Słusznie domniemali, że uzależnionym od alkoholu Polakiem lepiej manipulować.



Dzisiejsze uzależnienia poza alkoholem i narkotykami to także seks. Uzależniając człowieka od seksu już od małego dziecka oraz promując nierząd i wszelkiej maści zboczenia słabe osoby da się urabiać jak glinę.



Wystarczy dać przyzwolenie, lub obietnicę na zmianę prawa w kierunku legalizacji nierządu i dewiacji, a słabi ludzie stają bezrefleksyjnie po złej stronie.



Jeżeli dodać do tego wsparcie finansowe jakiego udziela na przykład pan Trzaskowski skrajnemu lewactwu i przedstawicielom LGBT, to mamy wyraźną analogię do sytuacji z okresu rozbiorów, tyle że w nieco innej formie.



Tacy ludzie jak on i związane z nim partie polityczne to wrogowie Polski, a lewackie struktury polityczne są niczym innym, jak obcymi agenturami.