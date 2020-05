Sikorski w EU Observer: Kaczyński zgromadził wokół siebie bolszewicką sektę

matis89 8.5.20 12:52

Sikorski do klakier Kaczyńskiego i Tuska. PO przecież honoruje Gierków, Jaruzelskich, Bolków więc to komplement klakiera dla Kaczyńśkiego. A z krajem rzymskokatolickim to Kaczyński i PIS lepiej walczą od PO. Aborcja, invitro, gender, LZBKTZN... PIS to lepiej wspiera od PO, a do tego wspiera satanistyczne państwo bezgotówkowe i globalne szczepienie. Sikorski Ty PISowski klakierze. Jesteś z tej samej drużny co PIS i PO, tyle że będąc niedocenionym pomiotłem jesteś za to zawistnym robaczkiem.