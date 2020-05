Sikorski: gen. Błasik przyczynił się do katastrofy

Japa 29.5.20 10:49

A panu Radusiowi dalej się marzy ,,dorznięcie watachy. Odnioslem wrazenie ,że stał się Pan rzecznikiem prasowym tow,Anodiny Ona do dzis tez podobno twierdzi ,że gen Błasik spity jak Wania siadł na rozkaz Prezydenta za sterami Tutki ,bo myslał że to kukużnik Pan to już wiedział 10 minut po tragedii Od kogo ,nie wiem i nie pytam . Prokurator Pana o to zapyta .