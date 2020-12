Sikorski atakuje prezesa PiS. Skandaliczny komentarz

Były szef MSZ Radosław Sikorski raz jeszcze popisał się „klasą”, atakując Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem nie spodobały mu się słowa prezesa PiS w rozmowie z „Gazetą Polską”.

Słowa Kaczyńskiego zacytowała „Rzeczpospolita” na Twitterze:

„W moim podejściu do Unii nic się nie zmieniło. Nadal uważam, że nie ma takich pieniędzy, za które można by się pozbyć suwerenności”.

Zareagował Radosław Sikorski, który najwidoczniej bez atakowania Jarosława Kaczyńskiego nie jest w stanie skomentować jego słów:

„Swoimi kompleksami ramol zaraża pół Polski”.

Dodał:

„Tak, mamy prawo do takiego samego szacunku co inne kraje. Ale co ma wytknięcie złamania własnej konstytucji i traktatów do braku szacunku? Odwrotnie, od poważnych krajów więcej się wymaga”.

dam/twitter,Fronda.pl