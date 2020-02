Senegal nie uległ presji Kanady. Nie ma zmian ws. LGBT

„Nie możemy poprosić Senegalu, by zalegalizował homoseksualizm i zorganizował jutro paradę dumy gejowskiej. To niemożliwe. Nasze społeczeństwo tego nie zaakceptuje” – powiedział Macky Sall, prezydent Sengalu. „To nasz sposób życia i bycia. Nie ma on nic wspólnego z homofobią.