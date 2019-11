Senator Jackowski: Wybór Biejat to błąd - trzeba to naprawić

Zły Wyborca 16.11.19 18:50

To co zrobił PIS z powierzeniem Komisji dla Biejat, to

JEST STRZAŁ PONIŻEJ PASA !

Bardzo wiele osób i ja też jest wściekłych ! Do tego stopnia, że słyszy się,

że się bardzo zawiedli. ! Jak nie zmienią, to więcej nie zagłosują na PIS!



Możliwe, że nawet na Prez. Dudę też nie będą głosować! Czy nie wiecie,

jak i co się mówi wśród normalnych ludzi na ten temat !?



Chcą szanować Lewicę,OK!? A ludzi, co na nich głosowali , to mają

już teraz gdzieś ....... tam ! Już jesteśmy wam niepotrzebni !? Już po wyborach!

Obyście nie przegięli ! Wszystko na to wskazuje !