Senat uchwałą naciska na rząd. Domaga się stanu klęski żywiołowej

Olej 6.5.20 20:39

Nie dać s.....nom złapać oddechu.



Konstytucja określa dokładnie terminy wyborów i każde odstępstwo od prawa konstytucyjnego jest warcholstwem. Państwo musi pozostać stabilne. Dlaczego prokurator nie zajmie się kopertowym senatorem ? Dlaczego nie jest określone prawem pozbawianie immunitetu i mandatu poselskiego gdy poseł, lub senator jest pod oskarżeniem o przestępstwo i jest przeciw niemu prowadzone postępowanie ???



Może PiS zająłby się regulacją prawną określającą standardy prawne dla urzędników państwowych i polityków sprawujących mandat wyborczy, będących na urzędach. Do czego to podobne żeby nad jednym z najważniejszych osób w państwie krążyło widmo złodziejstwa, łapownictwa i brania forsy na lewo.



W jakim my państwie żyjemy ???