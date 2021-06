Sejmowa komisja ukarała… Jarosława Kaczyńskiego

TVN24 informuje o naganie, którą sejmowa komisja etyki ukarała wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za jego mocne słowa na temat opozycji. Informację o naganie potwierdziła reporterom stacji zasiadająca w komisji poseł Monika Falej z Lewicy.

Sejmowa komisja etyki ukarała wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego za jego wypowiedź, w której nazwał polityków opozycji przestępcami.

- „Został ukarany za to, że do posłów i posłanek opozycji mówi, że jesteśmy przestępcami. Jako prawnik powinien wiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie informacje, że ktoś popełnia przestępstwo, powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury. Nie zrobił tego, więc to, co zrobił na sali sejmowej, było bezprawne i za to został ukarany”

- powiedziała reporterom TVN24 Monika Falej.

Słowa te prezes PiS wypowiedział w czasie swojego wystąpienia w Sejmie w październiku ub. roku. Mówił wówczas o nielegalnych manifestacjach środowisk proaborcyjnych, w których uczestniczyli również politycy opozycji. Wicepremier Kaczyński wskazał, że politycy opozycji inspirowali i popierali uliczne zgromadzenia, mogąc się w ten sposób przyczynić do rozprzestrzeniania koronawirusa.

- „Wy w tej chwili, w imię własnych interesów, małych brudnych interesów, interesów (Sławomira – red.) Nowaka, wy w imię tych interesów rozwalacie Polskę, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami, możecie sobie wrzeszczeć”

- mówił Jarosław Kaczyński.

kak/TVN24, Onet.pl, DoRzeczy.pl