Sejm rozpoczyna pracę nad projektem ,Zatrzymaj aborcję'

abcd 26.11.19 17:09

Ostrzegam wszystkich entuzjastów zmuszania kobiet do urodzenia chorego płodu. Jeśli można zmusić kobietę do urodzenia chorego płodu, to przecież tym bardziej powinna urodzić płód całkowicie zdrowy! Zatem zakaz aborcji eugenicznej spowoduje wprowadzenie w przyszłości zakazu przerywania ciąży, która jest wynikiem gwałtu.