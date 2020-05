Sejm obraduje nad nowym projekt PiS w sprawie wyborów

- Wyborcy glosujący korespondencyjnie będą mieli czas maksymalnie do drugiego dnia przed diem wyborów na wrzucenie koperty zwrotnej do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej - czerwonych skrzynek, które są i funkcjonują na co dzień, na terenie gminy. Poczta Polska opróżni skrzynki i doręczy pakiety wyborcze właściwej obwodowej komisji wyborczej w godzinach głosowania

- Wyborca będzie mógł dostarczyć kopertę zwrotną do swojego urzędu gminy osobiście, lub za pośrednictwem innej osoby. To czytelne zasady wyborów, które odbędą się na zasadach projektowanej ustawy. To czytelne zasady, które jednoznacznie wychodzą na przeciw wielu postulatom, które słyszeliśmy w ostatnich dniach, które powątpiewały w możliwość przeprowadzenia wyborów. Rozumiemy te niepokoje i nie chcemy niepokoić również opozycji. Dlatego ten sposób głosowania wydaje nam się najbardziej czytelny

- Te wybory, które będą ponownie zarządzone, będą wyborami przyspieszonymi i ma to znaczenie dla całej kampanii wyborczej i dokonywania wszystkich czynności wyborczych. Dodatkowo odbywają się w stanie epidemii, a ma on to do siebie, że różnego rodzaju rzeczy mogą się przydarzyć. To wpływa na koncepcję przeprowadzenia wyborów. Z uwagi na ten fakt, wnioskodawcy zdecydowali się na zaprojektowanie przepisów, zgodnie z którymi kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta zachowują swoje prawa, jeśli zostanie to zgłoszone do PKW w terminach wskazanych w kalendarzu wyborczym. Nie wyklucza to możliwości kandydowania innych osób. Ci kandydaci, którzy zostali zarejestrowani przez PKW, z uwagi na ogrom wykonanej pracy, również zbieranie podpisu, będą mogli zachować wszystkie swoje uprawnienia. Skrajną nierównością byłoby, gdyby tej pracy komitetów i kandydatów nie dostrzec