Sędziowie na hasło: ,,Do hymnu'' odśpiewali.... Dobrze, że nie hymn ZSRR

robaczek 14.1.20 12:08

Potraktujcie „sędziowie” tą ustawę jako wezwanie do odejścia, bez żadnych konsekwencji. Powtarzam, odejdźcie a nic wam się nie stanie! Jeśli tego nie zrobicie, sami poniesiecie odpowiedzialność za to, jak obywatele tego kraju was potraktują. Nie łudźcie się, że będą was sądzić wasi sędziowie, zgodnie z waszymi prawami. Będą was sądzić ludzie, których doprowadziliście do ruiny, a będą was sądzić zgodnie z własnym zdrowym rozsądkiem. Sami będziecie sobie winni, jeśli postąpią z wami tak, jak teraz wy postępujecie z nami.