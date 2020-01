Sędzia Paweł Juszczyszyn nałożył grzywnę na szefową Kancelarii Sejmu, grozi grzywą Zbigniewowi Ziobrze

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn nałożył 6 tys. grzywny na szefową Kancelarii Sejmu, Agnieszkę Kaczmarską. Ukarał ją tym samym za nieprzedstawienie mu list poparcia do KRS. Juszczyszyn wezwał ponadto ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę do okazania w ciągu tygodnia dokumentów dotyczących wyboru do KRS w nowym składzie. Jeżeli minister tego nie zrobi, to sędzia grozi mu grzywną.