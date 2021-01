Schroeder wprost: Rosja to nasz potencjalny partner

Wiele wskazuje na to, że budowa Nord Stream 2 może ostatecznie przypieczętować rezygnację Niemiec z sojuszu z USA na rzecz współpracy z Rosją. Wprost zachęca do tego były kanclerz i znany przyjaciel Putina Gerhard Schroeder.

Schroeder wzywa Niemcy do bliższej współpracy z Rosją i kategorycznego odrzucenia apeli o wstrzymanie budowy Nord Stream 2. Odnosząc się do krytyki inwestycji, jaka pojawia się właściwie we wszystkich niemieckich mediach, były kanclerz przekonuje:

- „Nagonka na Rosję która ma miejsce, nie odpowiada opinii większości naszego narodu - przynajmniej ja jestem o tym przekonany”.

W rozmowie z „Rheinische Post” Schroeder podkreśla, że wycofując się z energii jądrowej i węgla, niemiecko-rosyjska inwestycja zabezpieczy dostawy energii w przyszłości.

- „Musimy postrzegać Rosję nie jako przeciwnika, ale jako potencjalnego partnera” – stwierdził.

kak/dw.com, wPolityce.pl