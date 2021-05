Schetyna: Wszystko idzie w złą stronę

Na dzisiaj zaplanowane jest głosowanie dotyczące ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy. Koalicja Obywatelska już zadeklarowała, że planu nie poprze, natomiast Lewica zagłosuje „za”. Do decyzji, jakie zapadają w sztabie Platformy Obywatelskiej w ostrych słowach na antenie TVN24 odniósł się były lider tej partii Grzegorz Schetyna.

– Bitwa ciągle trwa, jeszcze jesteśmy przed tymi finalnymi decyzjami. Natomiast wszystko idzie w złą stronę. Przede wszystkim to, co widzimy, to jest dekompozycja partii opozycyjnych, środowisk opozycyjnych, klubów parlamentarnych w Sejmie i poza Sejmem – stwierdził Schetyna.

- Wypełniany jest czek in blanco na ponad 250-270 miliardów złotych dla rządzącej ekipy bez konsultacji – dodał.

Stwierdził też, że wszystko wskazuje na to, że fundusz uda się przegłosować dzięki głosom Lewicy i pomimo głosowania przeciwko Solidarnej Polski.

Ostro odniósł się natomiast do decyzji władz Platformy stwierdzając, że "nie może być tak, że Platforma Obywatelska, partia najbardziej europejska" jest "razem z antyeuropejskimi politykami i głosujemy przeciwko pieniądzom europejskim dla Polski".

– To jest oczywiście niemożliwe i tak nie będzie –podkreślił Schetyna.

Dodał też, że on nie wyobraża sobie głosowania przeciwko Funduszowi Odbudowy.

mp/tvn24.pl/dorzeczy.pl