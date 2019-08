,,Noc politycznych trupów''. Poncyliusz ,,jedynką'' Platformy

Bizon 14.8.19 19:14

PiS, PO, jedno zło. Przez cztery lata rządów ktoś z tych wszystkich aferzystów trafił do pudła, czy może też wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych? Ja osobiście już dawno wyzbyłem się złudzeń co do jednych i drugich, a w latach 2005, 2007, 2011 i 2015 głosowałem na PiS, czego teraz już nie uczynię. Jeśli robi się żarty z tego, że Schetyna, którego też nigdy nie poprę, przyjął do siebie banitów z PiS, to ja przypomnę taką postać, jak niejaki Norbert Maliszewski. Ów pan w dobie rządów PO sprawiał wrażenie fanatyka tej partii, publikował na łamach mediów sympatyzujących z PO badania zawsze przychylne tej opcji - a dziś ten sam Maliszewski zmienił front o 180 stopni i stał się pupilkiem Kurskiego w TVPiS, jedzie po Platformie i słodzi PiS aż mnie mdli jaka hipokryzja.