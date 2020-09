Sasin o rekonstrukcji rządu: ,,Kilku ministrów na pewno się zmieni, będą nowe twarze''

Po zawartym w dniu dzisiejszym nowym porozumieniu koalicyjnym Zjednoczonej Prawicy, na światło dzienne trafia coraz więcej szczegółów dotyczących przyszłej konstrukcji rządu. O tych zmianach mówił wicepremier Jacek Sasin, który potwierdził wcześniejsze doniesienia PAP, że liczba ministerstw zmniejszy się z 20 do 14.

Sasin w kontekście podpisania nowego porozumienia na antenie Radia Maryja powiedział:

- Kończy to również okres zawirowań ostatnich kilku dni, kiedy rzeczywiście było bardzo blisko do tego, aby projekt Zjednoczonej Prawicy zakończył się w takim kształcie, jakim znamy go od pięciu lat. Na szczęście tak się nie stało, bo w poczuciu wszystkich uczestników tego procesu, ale przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości, byłoby to coś najgorszego, co mogłoby się wydarzyć

Na temat rekonstrukcji rządu stwierdził:

- Możemy powiedzieć, że tuż przed nami jest powołanie rządu w nowym kształcie, ze znacznie zmniejszoną liczbą ministerstw. To ma być 14 ministerstw w miejsce 20 obecnie funkcjonujących, więc spore zmniejszenie rządu, zmniejszenie liczby ministrów, ale również wiceministrów, a co za tym idzie - zmniejszenie udziału naszych koalicjantów w rządzie

Zaznaczył, że po restrukturyzacji rządu koalicjanci PiS będą kierowali po jednym resorcie.

Wicepremier poinformował, że w nowym rządzie znajdą się liderzy wszystkich ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę, co podsumował następująco:

- To spowoduje, że w rządzie będą wszystkie ośrodki decyzyjne: polityczne - liderzy trzech koalicjantów i administracyjny - w postaci premiera. Wszystkie uzgodnienia będą mogły odbywać się w ramach rządu. To sprawi, że rząd będzie działać dużo sprawniej, dużo szybciej będą podejmowane decyzje

Na temat rekonstrukcji rządu oraz wejścia do niego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powiedział:

- Kształt rządu został właściwie wynegocjowany jeszcze przed kryzysem kilku ostatnich dni. Jest przygotowany, trwają ostatnie ustalenia dotyczące personaliów, czyli ministrów, którzy będą poszczególnym ministerstwami kierować. Kilku ministrów na pewno się zmieni, będą nowe twarze w rządzie, a wszystko na to wskazuje, z tą najważniejszą twarzą, czyli z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim jako wicepremierem





mp/pap/radio maryja