Sakiewicz: Prezydent Polski czy prezydent warszawki?

Czy Małgorzata Kidawa-Błońska była aż tak kiepska? Nie była gorsza niż Bronisław Komorowski. Ten w końcu wszedł do drugiej tury. Problem w tym, że sztabowcy PO po pierwszych złych notowaniach wpadli w panikę i za wszelką cenę chcieli nie dopuścić do wyborów, póki albo nie spadnie poparcie dla władzy, albo nie będą mieli możliwości wymiany kandydata na prezydenta. I jeszcze do tego blokowania wyborów dokonywali ustami tegoż kandydata. To wypaliło połowę poparcia dla PO i niemal całe dla Kidawy-Błońskiej. Na koniec kazali jej zrezygnować i wziąć winę na siebie. Można było powiedzieć, że freudowska pomyłka Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na konferencji, iż winę bierze „za siebie”, byłaby niezłym podsumowaniem, gdyby nie to, że tym razem nie stał za nią Borys Budka. Była po prostu sama.

O tym musi pamiętać nowy kandydat Rafał Trzaskowski – jak przegra, to go też wyplują, udając, że nie mieli z nim nic wspólnego. Nie mniej na słabej kampanii PO bardzo zyskiwali pozostali kandydaci z opozycji, szczególnie Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak i Władysław Kosiniak-Kamysz. I to się skończyło. Szymon Hołownia żeby utrzymać drugie miejsce, będzie musiał stoczyć morderczą walkę z Trzaskowskim. Trzaskowski zagraża (tu paradoksalnie) Bosakowi i Hołowni, trochę Kosiniakowi, a bardzo Biedroniowi. Wysunięcie go do wyścigu prezydenckiego jest przesunięciem PO na lewo. Nawet jeżeli on tego nie zrobi, to to, co uczynił do tej pory, zadziała samo. Jest to kandydat liberalno-lewicowy pasujący do dużej części wielkomiejskiego elektoratu, ale w czasach spokoju i dobrobytu. Spokojnie nie jest, a dobrobytu chwilowo nie będzie. Nie mniej sam fakt, że jakiś kandydat PO startuje, powoduje mobilizację tamtego elektoratu i zwiększa prawdopodobieństwo drugiej tury. PiS-owi być może będzie trochę trudniej, ale jak zwykle sprawa leży w mobilizacji własnych wyborców. Jeżeli prawicowy elektorat zlekceważy wybory, będziemy mieli na urzędzie prezydenta sygnatariusza karty LGBT, pomijając brak zdolności do zarządzania, co widzieliśmy przez półtora roku w Warszawie. Choć ustawy regulującej wybory jeszcze nie ma, kampania trwa na całego.