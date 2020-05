Sakiewicz: Czarzasty zatopił Platformę, ujawniając plan puczu

Scenariusz odciągnięcia Jarosława Gowina od Zjednoczonej Prawicy po to, żeby obalić rząd i aby władza w Polsce na powrót wróciła do rąk opozycji był już wiele razy omawiany i jak się okazuje bardzo realny.

- Czarzasty zatopił Platformę, ujawniając plan puczu. Gdyby dobrze się wczytać w to, co mówił przewodniczący SLD, to mieliśmy do czynienia z próbą zmiany rządu, zastąpienia prezydenta marszałkiem i wprowadzenia stanu wyjątkowego