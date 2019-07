Sadurski zły na opozycję. Chodzi o TVP

"No ta ja bardzo dziękuję za takie zwycięstwo, drogie żółwie!"-zwrócił się do polityków Platformy Obywatelskiej prof. Wojciech Sadurski. W swoim wpisie wspierający opozycję prawnik odniósł się do wypowiedzi posłanki PO, Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej.

"Pewnie z rok. Tyle musi potrwać zmiana sytuacji prawnej – uchwalenie ustaw i wybór nowych ciał, które będą kontrolować media publiczne. Innej drogi nie przewiduję. Zrobimy to zgodnie z prawem i tak szybko, jak się da"-stwierdziła Iwona Śledzińska-Katarasińska. Nie spodobało się to prof. Wojciechowi Sadurskiemu.

"Rok zajmie Platformie po ewentualnym zwycięstwie by wykarczować dzisiejszą manipulację i pozbyć się dzisiejszych manipulantów z TVP, mówi Iwona Śledzińska-Katarasińska w GW. No ta ja bardzo dziękuję za takie zwycięstwo, drogie żółwie!"-napisał na Twitterze kontrowersyjny prawnik, słynący nawet nie tyle z niechęci, co po prostu nienawiści do obecnej władzy.