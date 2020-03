Sąd uchylił wyrok ws. Frasyniuka

Od wyroku odwołała się zarówno obrona, jak i prokuratura. Dziś został on przez Sąd Okręgowy uchylony, a postępowanie umorzone. Sędzia Urszula Myśliwska stwierdziła, że dzisiejszy wyrok nie stanowi przyzwolenia na „przestępne naruszanie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji”. Dalej dodała, że wskazuje on na to, że każdy przypadek rozpatrywać należy indywidualnie, a w postępowaniu nie mamy do czynienia z chuligańskim wybrykiem.