Rząd UK dziękuje Polakom za pomoc w testowaniu kierowców

Europejskie media piszą o ogromnej pomocy, z jaką Polacy ruszyli do kierowców oczekujących na możliwość przejazdu przez kanał La Manche. Pomoc polskich medyków, żołnierzy wojsk terytorialnych i brytyjskiej polonii była skierowana nie tylko do polskich kierowców, ale do wszystkich, którzy Wigilię zostali zmuszeni spędzić na parkingu. Za pomoc Polsce podziękowała również brytyjska wiceminister spraw zagranicznych, Wendy Morton.

- „Wielka Brytania współpracuje z europejskimi partnerami, aby przewoźnicy w Kent mogli znów ruszyć w drogę. Przeprowadzono ponad 15 000 testów i ponad 8 000 samochodów ciężarowych jest z powrotem za Kanałem La Manche” – informowała wczoraj wiceszefowa brytyjskiego MSZ za pośrednictwem Twittera.

- „Dziękujemy Polsce, która oddelegowała personel do współpracy z brytyjskimi żołnierzami w celu przeprowadzenia testów” – dodała.

The UK is working with European partners to get hauliers in Kent back on the move. More than 15,000 tests have taken place & more than 8,000 HGVs are back over the Channel. Thank you to Poland which has deployed personnel to work with UK soldiers to administer tests. 🇬🇧 🇵🇱 pic.twitter.com/qzWluazHhB