Rząd przyspiesza łagodzenie obostrzeń. Nowe terminy

Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów i instytucji kultury o jeden tydzień, na 21 maja - powiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

- Zdecydowaliśmy się dokonać drobnych korekt związanych z planem który obowiązuje, który przedstawiliśmy na maj - powiedział Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

- Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filcharmonii, instytucji kultury o osiem dni – na 21 maja – tak żeby w reżimie sanitarnym można było wcześniej te działy życia społeczenego i gospodarczego uruchamiać - dodał Morawiecki.

Nieznacznie przyspieszone zostanie także otwarcie klubów fitness i siłowni. Zamiast planowanej daty 29 maja zostaną one otwarte dzień wcześniej tj. 28 maja.

- Apeluję raz jeszcze o ostrożne korzystanie z tego powrotu do normalności, ponieważ dane z ostatnich dni pokazują, że wirus cały czas jest groźny. Zachęcam wszystkich do szczepień. To nasza nadzieja do powrotu do normalności - podkreślił Morawiecki.