Ryszard Czarnecki: Dziś ogłaszamy polską wiktorię w Brukseli!

Dziś ogłaszamy polską wiktorię, ale miejmy świadomość, że polityka międzynarodowa uczy, iż nie ma takich ustaleń, których nie można by odwrócić. W związku z tym trzeba pilnować tego, co udało się uzyskać – cóż, symbolicznie w 38. rocznicę stanu wojennego. To mi przypomina, że w 16. rocznicę wojny polsko-jaruzelskiej reprezentowałem Rzeczpospolitą na podobnym szczycie UE, tyle że w Luksemburgu, gdzie oficjalnie zostaliśmy zaproszeni do negocjacji związanych z wejściem do Unii.



Bardzo istotne jest to, że udało się naszym negocjatorom w Brukseli uzyskać trwałe (to się jeszcze okaże)zablokowanie przeniesienia głosowania na temat neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej z Rady Europejskiej – gdzie obowiązuje jednomyślność, co jest wielką polską szansą ,bo mamy prawo weta-do Rady UE, gdzie obowiązuje większość kwalifikowana, co byłoby dla Polski więcej niż dużym wyzwaniem.