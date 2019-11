Różaniec, race i pro-life. Marsz Niepodległości w Warszawie

nikt 11.11.19 16:39

"Polski Tygiel " . Wśród Narodowców maszeruje gro Żydów . Żyd prof. Rafał Fedoruk poucza mnie w Polsacie na czym polega mój narodowościowy problem . No i uczy mnie też mojej narodowej historii . Po swojemu oczywiście , ze swojego , żydowskiego punktu widzenia . To już nawet nie jest dla Polski żałosne . To narodowa , polska groteska .

Można już tylko się śmiać z tej " polskości " w której nie ma Polaków .

Porównuje delikwent Polskę do USA czy Australii . Nauczył mnie tym , że historia moich ziem ma z górą 300 lat tak jak tamte kraje . Wcześniejszy okres oczywiście się nie liczy . Moich przodków też tu nie było . Historia Polski liczy się od zaistnienia w niej Żydów . Zwłaszcza tych zabużańskich .