,,Rosyjskie NATO'', czy już tylko bajka o żelaznym wilku

eRKa 28.9.19 14:58

Młodym trolem jesteś i nie możesz o tym wiedzieć. Więc przypomnę Ci słowa J.Piłsudskiego, który dobitnie o nich powiedział, że "...dusza Rosjanina jeśli nie każdego, to prawie każdego jest przeżarta duchem nienawiści do każdego wolnego Polaka i do idei wolnej Polski. To jest skaza urodzeniowa ich duszy, dziedziczna..."

Zapamiętaj, że ICH miłość do nas, zawsze wiązała się z okupacją nas - Polski., a trzy rozbiory kraju + powojenna 50-lat okupacja RP przez "towarzyszy", którzy grabili Polskę jak dojną krowę ze wszystkiego, co im w łapy popadło oraz dokonywane brutalne gwałty na Polkach przez sołdatów, nigdy nie ujrzało światła dziennego - nikt z nich nie został za to skazany. Teraz te ICH pozostałości, bękarty bolszewickie skomlą o utraconym dla siebie raju, którego nigdzie indziej nie mieli i nie będą już mieć. Tęskno IM do nas.