Rosyjski polityk: Polska oficjalnie stanie na równi z nazistami

Prezydent RP Andrzej Duda zupełnie nie musi jechać do Izraela na izraelsko - rosyjskie uroczystości. Holokaust rozegrał się na terenie Polski okupowanej przez Niemców i tu miały miejsce wszystkie jego zbrodnie. To tu znajdują się miejsca masowej zagłady Żydów. Żydzi mogą go obchodzić gdzie chcą, w tym u siebie, w Izraelu. Putin chce go rzekomo obchodzić w Izraelu, ale czyni to wyłącznie z powodu wrogości wobec Polski. Ta wrogość zmusza go do oczywistego fałszowania historii II wojny, którą Związek Sowiecki wywołał wspierając Hitlera w bezprecedensowej agresji na II RP.



Stalin nigdy nie wyzwalał Polski, on jedynie przeszedł przez Polskę jak walec, po to, by maksymalnie poszerzyć strefę powojennych sowieckich wpływów w Europie. Zajął Polskę niejako z konieczności, a nie z sentymentu do Polski a już na pewno nie z powodu tego, że był tak etyczny i uważał, że należy zwalczać takie zło jak Niemcy i Hitlera. Gdyby tego nie zrobił, teren Niemiec zajęliby zachodni alianci, przede wszystkim zaś armia Pattona. Stalin postawił więc zachodnich aliantów wobec faktów dokonanych. Nie było więc to żadne "wyzwolenie" Polski, a jedynie strategiczne dla sowieckiej Rosji zabezpieczenie swoich interesów na jej flance zachodniej.



I jeszcze słowo co do rzekomego wyzwalania przez armię sowiecką niemieckich obozów zagłady na terenie Polski w 1945 roku: Stalin sam był twórcą i posiadaczem największej sieci obozów masowej zagłady w XX wieku. Szacuje się, że życie straciło w nich ponad 20 milionów ludzi. Z powodu katorżniczej, wyniszczającej pracy, głodu, chorób i okrutnego klimatu. Ginęli w tych miejscach katorgi wszyscy, Rosjanie, Polacy, Żydzi etc. Ale stalinowskimi oprawcami byli w tym stalinowskim piekle - albo jak kto woli, w "raju" - sowieci, czyli rosyjscy komuniści, wśród których było nadzwyczaj dużo Żydów. Taki szatański tygiel ludzkiego zła ze swoistą nadreprezentacją jednych nad drugimi.



Mówienie dziś, że w 1945 roku Stalin wyzwalał na terenie Polski niemieckie obozy zagłady, by ratować znajdujących się w nich Żydów, jest takim samym kłamstwem jak to, że w swoich obozach na terenie sowieckiej Rosji trzymał Polaków i Żydów po to, by uratować im życie przed Hitlerem i zwrócić im upragnioną wolność po zakończeniu II wojny.