Rosyjski duchowny molestował i gwałcił sieroty?! Został zatrzymany

Ten sam człowiek został jednak aresztowany po tym, jak siedmioro jego nieletnich wychowanków poinformowało, że nakłaniał ich do seksu. Aresztowana została również rodzona córka Striemskiego i jej mąż. Mieli oni więzić wychowanków oraz pomagać o. Nikołajowi utrzymywać dzieci w ślepym posłuszeństwie. Duchowny nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Jego zdaniem zmówili się oni przeciw niemu i mszczą się za to, że ten ich „krótko trzymał”.